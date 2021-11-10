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«Незакодированных» россиян могут оставить без самолетов и поездов

В правительстве РФ обсуждают ввод QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах

«Незакодированных» россиян могут оставить без самолетов и поездов
pixabay.com

В правительстве РФ и транспортных компаниях страны обсуждается возможность запуска в самолетах и поездах системы проверки QR-кодов о вакцинации. По данным источников РБК, введение QR-кодов на транспорте может быть реализовано в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. До 15 ноября власти собирают предложения от федеральных ведомств и парламентариев, после чего могут принять решение, отмечает издание.

Телеграм-канал Baza уточняет, что проверку вакцинации планируется ввести в два этапа. Сначала транспортные компании могут обязать проверять электронные сертификаты пассажиров. По одним данным, эту систему запустят уже с середины ноября, по другим – с января 2022 года.

Затем система ужесточится - QR-коды будут требовать уже при оформлении билетов. «Также сейчас обсуждается включение кода электронного сертификата непосредственно в чек, подтверждающий покупку билета», - пишет Baza.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании поддерживают ввод QR-кодов о вакцинации для пассажиров. Согласие на проверку кодов у пассажиров перед посадкой в самолет дали «Аэрофлот» и «Победа», пишет РБК. Не исключает такую возможность и РЖД.


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Сегодня в 18:57, просмотров: 301, комментариев: 3
Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 19:12
а воздух пока бесплатен? или начинать копить?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:26
По команде «Воздух» граждане разбегаются, занимают ближайшие укрытые места, изготавливается для стрельбы и ведут огонь по низколетящим целям.
йося
не нравится
Сегодня в 20:34
Класс, билетов больше будет, гонять туды суды проще, меньше народу больше кислороду.
Виват антиваксерам, сидите дома и не жужжите.
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