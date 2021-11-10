В Сургуте стартовала кампания по подбору частного инвестора для реконструкции Городского рынка

На реконструкцию Городского рынка Сургута необходимо минимум 200 млн рублей. Об этом в интервью газете «Новый Город» рассказала начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик.

«Было принято решение о привлечении частных инвестиций. Торговля – абсолютно коммерческий вид деятельности и должен осуществляться профессионалами в данной сфере. Но, вместе с тем, администрация Сургута хочет сохранить городской рынок в муниципальной собственности, но, безусловно, в более современном формате. Поэтому в целях недопущения полного переформатирования объекта в очередной торговый центр вопрос о приватизации не рассматривался, и было принято решение о заключении долгосрочного договора аренды на 15 лет с конкретными обязательствами по инвестированию и сохранению формата рынка», - рассказала Светлана Петрик.

На данный момент сформированы обязательные требования к потенциальным инвесторам. На сайте администрации города и на инвестиционном портале объявлены сроки приема заявок.

Подробнее о том, каким будет Городской рынок – здесь.