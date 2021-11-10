Владимир Якушев предупредил уральский бизнес о том, что QR-кода останутся надолго

В ближайшее время систему QR-кодов в регионах Уральского федерального округа не отменят. Об этом заявил полпред Владимир Якушев на встрече с бизнесменами.

«Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», – цитирует полпреда его пресс-служба.

Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо не только организовать пропускную систему, но и отрегулировать жесткий контроль соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проверки QR-кодов. Особенно перед новогодними праздниками.