Общее число жертв коронавируса в ХМАО выросло до 1 457 человек

За минувшие сутки в Югре выявлено 250 новых заболевших COVID-19, сообщает окружной оперативный штаб. Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 68, Нижневартовске – 42 и Ханты-Мансийске – 26.

«На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - отметили в оперштабе.

Состояние 190 госпитализированных пациентов в ХМАО оценивается как тяжелое, 144 человека подключены к ИВЛ.

За сутки в Югре от COVID-19 умерли 14 человек, сутками ранее было 12. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 1 475 человек.

В России за сутки выявлено 38 тысяч новых случаев коронавируса. Также зафиксировано 1 239 летальных исходов. За весь период, по официальным данным, в стране от коронавируса умерли 250 454 человека.