Следователи взялись за бродячих собак, нападающих на людей в Югре

В понедельник, 8 ноября, в 20.00 возле местной больницы на жительницу Лянтора и ее ребенка набросилась стая бездомных собак. Следователи проверят факты произошедшего, а также проанализируют информацию о подобных случаях в Югре.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяется информация об аналогичных происшествиях, произошедших ранее. В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-служба СУ СКР по Югре.

Ранее жители Лянтора жаловались в социальных сетях на стаю бродячих собак. «Это Лянтор. Это 4 мкр около магазина Монетка. Стая собак гоняла двоих детей. Как только я собрался выходить, мужик с палкой отогнал их. Месяц назад я сам спас ребёнка на детской площадке от 4-х собак. Такие случаи часто происходят здесь», – рассказал местный житель в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

Напомним, что 7 ноября в Советском бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка, когда он гулял во дворе дома вместе со своей старшей сестрой.