Против ТНТ возбуждено дело о «гей-пропаганде» из-за поцелуя артистов в шоу «Игра»

Полиция завела против телеканала ТНТ административное дело по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Причиной послужил поцелуй двух артистов в комедийном шоу «Игра». Об этом со ссылкой на соответствующий протокол сообщает «Лента.ру».

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Михаил Романов. «Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. <…> Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — заявил народный избранник.

Речь идет о выпуске шоу, показанном на ТНТ месяц назад. В нем комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал артиста Александра Панекина, который играл жениха.

В начале ноября ТНТ объявил о приостановке шоу «Игра». Представители телеканала объяснили это непростой эпидемиологической обстановкой в Москве.

Ранее протокол по статье о гей-пропаганде был составлен на телеканал «Муз-ТВ». По данным СМИ, претензии силовиков связаны с эфиром премии телеканала в июне. На «Муз-ТВ» показали блогера Игоря Синяка и тиктокера Даню Милохина в платьях, а также музыкантов Филиппа Киркорова и Даву, приехавших на премию в сопровождении полуобнаженных мужчин.