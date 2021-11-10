Utair открывает субсидированные рейсы из Нижневартовска в Тобольск

Авиакомпания Utair начнет выполнять перелеты из Нижневартовска в Тобольск в 2022 году. Этот рейс станет первым, открытым из Югры в новый аэропорт Тобольска.

Согласно приказу Росавиации, полеты планируют осуществлять на самолетах АТР-72 три раза в неделю. Новый маршрут попал в перечень субсидируемых из федерального бюджета.

«В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21 процент больше выделенных лимитов 2021 года. Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году – более 3 млн пассажиров», – говорится в сообщении Росавиации.

На сегодняшний день расписание рейсов и их стоимость не сформировали.