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Директор Центра им. Гамалеи выступил за обязательную вакцинацию против COVID-19

Вакцинация против коронавируса должна стать обязательной в России, считает Гинцбург

Директор Центра им. Гамалеи выступил за обязательную вакцинацию против COVID-19
pixabay.com

Пандемия коронавируса закончится тогда, когда от 70 до 75% населения России получат антитела. А потому в стране следует ввести обязательную вакцинацию против COVID-19, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

«Безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — сказал ученый.

Он также высказал мнение, что детей нужно приучать к тому, чтобы вакцинироваться, как родители. «Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще...», — добавил глава Центра им. Гамалеи.

Ранее стало известно, что во всех субъектах УрФО пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов о вакцинации. Такое поручение дал уральский полпред Владимир Якушев главным федеральным инспекторам и правоохранительными органами.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 35, комментариев: 0
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