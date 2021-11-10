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В Югре охотники застрелят волков, пугающих людей

В Советском районе выдана лицензия на отстрел семи хищников

В Югре охотники застрелят волков, пугающих людей
pixabay.com

В ХМАО выдана лицензия на отстрел семи волков, которые выходят к жилым домам в поселке Зеленоборск Советского района. Провести операцию планируется до 28 ноября, сообщили в отделе мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

«Решение о проведении мероприятий по регулированию численности принято. Разрешение охотникам выдано на семь особей. Я разговаривала с главой поселения Зеленоборск, которая сообщила, что фиксировали семь особей, поэтому на максимальное количество и выдано», - сказала консультант отдела Людмила Губатых ТАСС.

Глава Советского района Игорь Набатов назвал ситуацию «из ряда вон выходящей». По его словам, выход подобного количества волков фиксируется впервые. «Для нашей территории эта история крайне редкая, - добавил он. - Ранее ничего подобного в поселке не было. Сейчас власти работают над тем, чтобы изъять эту стаю из среды обитания».

На нашествие волков ранее пожаловались жители поселка Зеленоборск. Сельчане заявили, что регулярно фиксируют выходы хищников в населенный пункт. Родители школьников даже написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 143, комментариев: 0
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