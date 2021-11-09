Владимир Якушев поручил усилить контроль за продажей QR-кодов

Во всех субъектах Уральского федерального округа пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов. Такое поручение дал полпред Владимир Якушев главным федеральным инспекторам и правоохранительными органами.

«Предупреждаю: виновников ждёт максимально серьёзное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идёт о жизни и здоровье людей», - заявил Владимир Якушев», заявил Владимир Якушев.

Наказание понесут и те, кто купил сертификат о вакцинации. Ранее в Кургане задержали работника поликлиники и его посредников. За денежное вознаграждение они вносили заведомо ложные данные о проведении вакцинации от COVID-19. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.