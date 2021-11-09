У актеров сатирического сериала про Виталия Наливкина прошли обыски

У съемочной группы роликов про вымышленного чиновника Виталия Наливкина в Уссурийске прошли обыски по уголовному делу о хулиганстве. Об этом журналистам сообщил автор проекта Андрей Клочков.

По его словам, съемочную группу обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. «4 ноября ворвались с ОМОНом в нашу студию, где мы делаем ролики про Наливкина. Положили нас всех лицом вниз, всю аппаратуру и телефоны забрали и зачитали нам постановление о возбуждении уголовного дела», - рассказал Клочков The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, внимание силовиков привлекло видео, где Виталий Наливкин стреляет из гранотомета по бесхозной сумке на автобусной остановке. Жалоба на артистов поступила от администрации Уссурийска, в ней говорится об ущербе в размере 32 тыс. руб.

Андрей Клочков напомнил, что этот ролик снимался полтора месяца назад, и тогда все было нормально. «Снимали со всеми мерами предосторожности, вблизи не было никаких жилых кварталов и вообще никаких строений. Даже МЧС после съемок проверяло это место и не нашло там никаких следов, никакого ущерба не было. Но вот спустя полтора месяца решили зацепиться за это», - добавил автор проекта.

Напомним, в конце октября актрису Ларису Кривоносову из шоу про Виталия Наливкина приговорили к 3 месяцам колонии. В роликах она пародировала официального представителя МВД Ирину Волк.

Шоу о вымышленном главе исполнительного комитета Уссурийского района Виталие Наливкине выходит уже более двух лет. В выпусках он борется с коронавирусом, BLM-протестами в Америке, лесными пожарами и вонью от канализации.