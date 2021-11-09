В результате сбоя на «Госуслугах» пострадали порядка 300 тысяч обладателей QR-кодов

В результате сбоя на портале «Госуслуги», произошедшего 8 ноября, пострадали порядка 300 тысяч владельцев QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Об этом завил глава Минцифры Максим Шадеев, выступая на форуме «CNews». Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

«В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование», — сказал министр.

По словам Шадеева, сбой объясняется тем, что Минцифры после соответствующего приказа Минздрава в «достаточно экстренном» порядке внедряло единую форму сертификата с QR-кодом вместо двух отдельных — сертификата переболевшего и сертификата вакцинированного.

Накануне, 8 ноября, Минздрав ввел в действие новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса. В этот же день многие россияне обнаружили, что срок действия их сертификата с QR-кодом сократился вдвое – с 12 до 6 месяцев. На «просроченные» сертификаты также пожаловались жители Югры. Позднее в Минцифры и в Минздраве сообщили, что срок действия сертификатов остается прежним, а его сокращение на Госуслугах произошло из-за технических работ, которые проводились на портале.