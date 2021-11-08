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​Во время нерабочих дней россияне подсели на сладкое

За неделю с 30 октября по 7 ноября в стране подскочили продажи булочек, конфет и мармелада

​Во время нерабочих дней россияне подсели на сладкое
Фото: pixabay.com

В России во время нерабочей недели выросли продажи мучного и сладкого, следует из исследования магазина Wildberries, проведенного по запросу ТАСС. По оценке ритейлера, продажи булочек увеличились в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также выросли продажи конфет – на 203 процента, плиточного шоколада - на 98 процентов и мармелада - на 159 процентов. Кроме того, за этот период покупатели заказали на 69 процентов больше упаковок чипсов и в шесть раз больше пачек сухариков. В компании это объяснили тем, что россияне заедали стресс, возникший на фоне вновь введенных ограничений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Эта мера должна была снизить распространение коронавируса в стране. Согласно указу главы государства, местные власти могли продлить нерабочие дни в зависимости от текущей ситуации. В Югре от этого отказались.


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Сегодня в 18:30, просмотров: 198, комментариев: 1
Комментарии:
Олег Петров
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Сегодня в 19:18
Кто то на сладкое, кто то на полусладкое и т.д Нам только дай …

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