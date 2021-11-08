В Норильске северный олень вынужден ездить на общественном транспорте

В Норильске олень оказался пассажиром общественного транспорта. Ездил он с хозяйкой, поэтому вел себя прилично. Председатель общины коренных народов Севера «Ня танса» Валерия Болгова рассказала, что вынуждена ездить со своим оленем по всем мероприятиям Таймыра на общественном транспорте, так как они лишились машины.

Судя по видео, которое опубликовано в телеграмм-канале «Выбор народа», олень свободно заходит в автобус. Видно, что делает он это не в первый раз. Как оказалось, олень – это местная знаменитость. «Он часто появляется на городских праздниках», – рассказали в управлении по делам культуры и искусства города Норильска.