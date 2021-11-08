Глава сельского поселения в Югре начислил себе крупную премию сразу после вступления в должность

Глава сельского поселения Сытомино в Сургутском районе незаконно нажился на бюджетных деньгах. Как установили в районной прокуратуре, в октябре 2018 года чиновник издал распоряжение о выплате себе поощрения по результатам работы за 2017 год. Он получил из бюджета сумму в размере трех зарплат.

При этом, по данным надзорного ведомства, в 2017 году мужчина не был главой сельского поселения и даже не работал в местной администрации.

Районный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с чиновника в доход местного бюджета незаконно полученное поощрение и проценты за пользование чужими деньгами. Всего – свыше 170 тыс. рублей.

Суд иск удовлетворил, но глава поселения обжаловал его в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры оставила жалобу чиновника бед удовлетворения.

Речь идет о бывшем главе сельского поселения Сытомино Вячеславе Парначеве. Он ушел в отставку в ноябре 2019 года, написав заявление об увольнении по собственному желанию.