Каждый второй врач в стране одобрил переход школ на дистанционную учебу

Учащихся российских школ следует перевести на дистанционный формат обучения. Такую инициативу поддержала половина участников опроса на социальной платформе «Врачи РФ». Медиков спросили: целесообразно ли перевести школьников на дистанционный формат обучения? Каждый второй респондент ответил положительно, пишет РБК.

Свыше 40 процентов опрошенных отметили, что именно дети могут оказаться переносчиками COVID-19 и заразить других. В то же время 38 процентов респондентов выразили мнение, что в переводе на дистант нет смысла, а каждый восьмой, или 12 процентов, затруднился ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1466 сотрудников российских больниц и поликлиник. Исследование провели компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» с помощью социальной платформы для медиков «Врачи РФ».

Обучение в школах Югры после осенних каникул возобновилось в очном формате. По желанию родителей дети могут остаться дома и продолжить учебу с применением дистанционных технологий, уточнили накануне в окружном оперштабе.