Срок действия QR-кода о вакцинации на Госуслугах сократился вдвое – с 12 до 6 месяцев

Россияне неожиданно столкнулись с «просроченными» QR-кодами о вакцинации. С 8 ноября срок действия QR-кода на Госуслугах сократился в два раза – с года до шести месяцев. При этом официально об этом не объявляли ни на федеральном, ни на региональном уровне.

С сегодняшнего дня в России начали действовать новые требования к единой форме сертификата о прививке против коронавируса. В связи с ними срок действия QR-кода сокращен до шести месяцев. Жители Урала жалуются, что теперь при сканировании QR-код показывает красный свет и пишет, что сертификат просрочен.

«Сегодня, действительно, возникли проблемы с QR-кодами у ряда покупателей. Некоторые не смогли пройти в магазин из-за того, что их сертификат оказался просроченным. Насколько нам известно, введены новые правила, и срок действия сертификатов сократили с года до шести месяцев. Это нововведение анонсировали, но все равно для граждан оно стало неожиданностью», - рассказал корреспонденту siapress.ru источник в крупной торговой сети.

О том, что сертификаты на портале «Госуслуги» будут обновлены, в Минздраве РФ предупредили в октябре. Однако в приказе ведомства не было информации о том, что с 8 ноября изменится срок действия QR-кодов с двенадцати до шести месяцев.

Сертификаты с QR-кодом вновь будут действовать год

