Павел Дуров анонсировал рекламу в Telegram и «недорогую подписку»

Реклама вскоре появятся в Telegram: речь идет о рекламных сообщениях от самой сети. Первое такое сообщение распространили на минувшей неделе — оно анонсировало изменения и было написано от имени создателя сети Павла Дурова. Появилось в телеграм-каналах с численностью подписчиков от тысячи человек.

Пользователи мессенджера тут же начали жаловаться на назойливость сообщения, которое они вынуждены читать по сто раз на дню. В ответ Дуров разослал второе — в нем он анонсировал «недорогую подписку», которая лишит читателя рекламы.

Заметим, что до недавнего времени реклама в мессенджере оставалась прерогативой авторов популярных каналов. Сам Telegram свою популярность никак не монетизировал. Павел Дуров настаивает на том, что и в дальнейшем пользоваться полным функционалом сервиса можно будет совершенно бесплатно. Если не считать платой постоянно появляющиеся спонсированные рекламные посты.