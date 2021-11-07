Татарстан введет систему QR-кодов в общественном транспорте

Ужесточение ковидных ограничений будет касаться даже общественного транспорта: накануне власти Татарстана анонсировали введение системы QR-кодов на общественном транспорте. Как передает «Бизнес-Онлайн», соответствующее решение президент республики Рустам Минниханов объяснил заботой о людях.

«Среди умерших от коронавируса доля пожилых людей достигает 85 процентов. Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — заявил он.

Таким образом, в республике с 22 ноября предполагается ввести обязательное требование QR-кода, свидетельствующего о пройденной вакцинации, при входе в общественный транспорт. Также попасть в автобус, трамвай, троллейбус или в метро можно будет при наличии справки о медотводе.

Татарстан накануне попал в список регионов, где ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. Темпы вакцинации замедлились, несмотря на введенные требования QR-кодов в общественных местах: население предпочло отказаться от походов в торгово-развлекательные центры, на входе в которые просят показать свидетельство о вакцинации. Режим нерабочих дней, кстати, не продлили: поэтому для многих работающих жителей республики новые ограничения существенно усложнят жизнь.