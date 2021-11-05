Врачи дали советы по лечению COVID-19 в домашних условиях

Самолечение и бесконтрольный прием антибиотиков при заражении коронавирусом могут оказаться неэффективными и даже навредить. По словам врачей, многие пациенты с легкой или средней формой коронавируса лечатся дома. При этом они нередко принимают препараты, которые не помогают при COVID-19, либо должны применяться только под наблюдением врача.

«Например, качество препаратов с заявленным противовирусным действием оставляет желать лучшего. В этом плане можно упомянуть фавипиравир и его дженерики, арбидол, гриппферон, ингавирин и так далее, все эти препараты малоэффективны и применять их не следует», — сказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган в беседе в «Газетой.Ru».

Не стоит также бесконтрольно принимать антибиотики, считает врач-терапевт, руководитель телемедицинской службы цифрового сервиса «Доктор рядом» Сергей Панов. «При первых признаках болезни люди сразу же бегут в аптеки и покупают себе антибиотики. К сожалению, это породило мировую проблемы – антибиотикорезистентность. То есть антибиотики не смогут помочь вам даже при самых простейших бактериальных инфекциях. Эти препараты могут быть добавлены к лечению только в том случае, если есть подтверждающие признаки присоединения бактериальной инфекции», - отметил он.

С осторожностью стоит относиться и к приему различных витаминов и минеральных добавок в лечении острых респираторных вирусных заболеваний вообще и коронавируса в частности. По словам Сергея Панова, витамины являются лекарственным препаратом, и назначать их должен врач.

Медики советуют при любых признаках ОРВИ или гриппа обращаться к врачу. При самолечении пациент может не заметить симптомов, а тем более их сочетаемости, и начать пить не те таблетки. В домашних условиях может использоваться только симптоматическая терапия, которая одинакова при всех ОРВИ и направлена, прежде всего, на снижение лихорадки, болей в мышцах и головной боли, заключил Михаил Каган.