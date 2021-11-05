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​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику»

Россиянин Иван Хохлов утверждает: он — автор всех песен группы Metallica

​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику»
Фото: t.me/ruarbitr

Группа Metallica ответит в суде перед россиянином Иваном Хохловым — тот утверждает, что является автором музыки и слов всех песен коллектива, а также обложек всех альбомов. В связи с этим творец требует с группы, которая не догадывалась о его существовании, один миллиард долларов и пожизненное содержание. Исковое заявление принял суд Орловской области, передает телеграм-канал «Абитр.».

Официальные основания иска не разглашаются — информация о претензиях на авторство распространяется тем же телеграм-каналом.

Напомним, что Metallica, один из самых популярных рок-коллективов на планете, была создана в 1981 году. Группа выпустила десять альбомов — судя по выходным данным каждого из них, музыканты уверены, что сами написали свои песни.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 669, комментариев: 0
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