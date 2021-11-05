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​Вакцинированные россияне могут получить 100 тысяч рублей в розыгрыше

Розыгрыш денег среди вакцинированных от ковида продлили до конца года

​Вакцинированные россияне могут получить 100 тысяч рублей в розыгрыше
Фото: pexels

В России продлили розыгрыш денежных призов среди вакцинированных до конца года. Теперь две тысячи жителей страны могут получить по 100 тысяч рублей за прививку от коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В мероприятии участвуют совершеннолетние россияне и иностранные граждане, сделавшие прививку от COVID-19 до начала розыгрыша. Победителей определяет генератор случайных чисел, их номера публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Также информация о выигрыше поступает в личный кабинет гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг «ЕПГУ».

Получить приз можно на Госуслугах. Для этого необходимо указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале не позднее трех месяцев после получения уведомления о выигрыше. После подтверждения реквизитов деньги автоматически поступят на счет в течение шести месяцев.

Напоминаем, что программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, стартовала 1 сентября.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 116, комментариев: 0
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