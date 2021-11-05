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​Россияне покупают одежду для питомцев: сапоги для собак и очки для кошек

В России серьезно выросли траты на домашних животных

​Россияне покупают одежду для питомцев: сапоги для собак и очки для кошек
Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2021 года россияне потратили 56 млн рублей на одежду, обувь и аксессуары для своих питомцев в интернет-магазине Ozon. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Пик продаж зафиксирован в сентябре, когда хозяева готовили своих питомцев к зиме, сообщили в магазине изданию Iife.

Самыми популярными покупками оказались носки для собак и кошек, сапоги для собак, теплые жилеты, толстовки, дождевики, комбинезоны и куртки. Также владельцы домашних животных покупали бантики и резинки для шерсти.

Настоящим хитом продаж стали очки для кошек – чаще всего они используются для снимков в соцсетях.

Средний чек на покупку одежды для животных за три квартала 2021 года составил 1130 рублей. Так, сапоги для собаки можно купить за 1 170 рублей, а толстовка обойдется в среднем в 760 рублей.

Ранее стало известно, как распознать коронавирус у домашних животных. По словам ветеринара медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», у питомца может наблюдаться кашель, выделение из носа, сонливость и тяжелое дыхание. Но в большинстве случаев питомцы переносят коронавирус легко, иногда бессимптомно.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 162, комментариев: 0
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