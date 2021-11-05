Эксперты выяснили, каких работников не хватает в стране

В России из-за пандемии коронавируса возник дефицит кадров на рынке труда. В третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий в стране выросло на 48%, а число резюме – только на 3%. Об этом следует из совместного отчета сервисов «Работа.ру» и «Сбериндекс». Наиболее востребованными профессиями оказались курьеры, грузчики и строители.

Прирост количества вакансий в третьем квартале текущего года к третьему кварталу 2019-го в сфере рабочего персонала составил 218%, в строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, пишут «Известия». Прирост вакансий также зафиксирован в медицине и фармации — 144% и в сфере общественного питания — 119%.

«Дефицит связан с нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала», — отметил коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

Кроме того, высокий спрос на специалистов зафиксирован в маркетинге (на 74%) и сфере IT (на 63%). Это объясняется переходом многих компаний к активной цифровизации рабочих процессов. По данным сервиса hh.ru, острый дефицит кадров в России также наблюдается в банках, медицине, фармацевтике, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, продажах, автомобильном бизнесе, страховании и консультировании.