С начала года в авариях с электросамокатами в стране пострадали 438 человек

В России в полтора раза выросло количество ДТП с электросамокатами. В авариях с их участием с начала 2021 года пострадали 438 человек, десять погибли, сообщили ТАСС в МВД.

Всего за девять месяцев случилось 416 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и других. Это более чем на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке экспертов, в 90% аварий с электросамокатами травмы получают сами пользователи электросамокатов, пишет РБК. При этом сторонние участники, например пешеходы и автомобилисты, страдают лишь в 6%. «Травмоопасность для окружающих при управлении электросамокатом значительно ниже общепринятых представлений», а случаи причинения самокатчиками вреда окружающим «носят единичный характер», говорится в исследовании «Альфастрахования».