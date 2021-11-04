Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у домашних животных

При заражении коронавирусом у домашних животных может наблюдаться кашель, выделение из носа, сонливость и тяжелое дыхание. Но это не всегда является поводом для беспокойства, рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

«Заражение питомцев коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете и заметили у собаки или кошки такие симптомы, не исключено, что они тоже могли заразиться», — сказал ветеринар в беседе с РИА «Новости».

По его словам, подтвердить или исключить заражение коронавирусом можно в ветклинике: у животного возьмут мазок из носа. Ветеринар подчеркнул, что далеко не всегда указанные симптомы являются признаком COVID-19. Они могут говорить, например, о микоплазмозе.

В большинстве случаев питомцы переносят коронавирус легко, иногда бессимптомно. Тяжелые формы заболевания случаются редко, добавил эксперт. Если у домашнего животного подтвердился COVID-19, но он переносит его нормально, нужно просто наблюдать за питомцем. При появлении новых симптомов или ухудшении состояния, рекомендуется обратиться в ветеринарную клинику.