Камчатский и Хабаровский края стали «пилотами» по вводу обязательных QR-кодов для авиаперелетов

В Камчатском и Хабаровском краях вводится новое требование при полетах на самолетах. Теперь для внутренних авиарейсов необходимо предъявить QR-код о вакцинации против коронавируса или о факте перенесенного заболевания. На Камчатке требование коснется внутренних авиарейсов, в Хабаровском крае коды будут проверять при входе в аэропорт. Камчатский и Хабаровский края первыми в России ввели столь жесткие требования.

По словам главы Камчатки Владимира Солодова, с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края, а также на часть междугородных маршрутов автобусов. Вместо кода можно будет предъявить бумажный сертификат. Людям с медотводом от прививки необходимо иметь при себе соответствующую справку.

В Хабаровском крае с 7 ноября вводится система QR-кодов для пассажиров междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта внутри региона. С декабря планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.