Почти половина граждан РФ считают, что следует увеличить число нерабочих дней в стране

Почти половина российских сотрудников (47%) выступают за то, чтобы выходных дней было больше. Среди них больше всего москвичей и жителей Краснодарского края (по 54%). Дополнительные выходные также поддерживают 70% юристов. 37% россиян считают, что выходных в стране достаточно. Об этом следует из исследования Headhunter.

Участники опроса также ответили на вопрос о наиболее популярных способах проводить выходные в непростых эпидемиологических условиях. Для 57% россиян это время, проведенное с семьей. Еще 51% выбрали прогулки и 49% - посиделки дома. При этом большинство респондентов (58%) назвали идеальным отдыхом от работы выезд на природу и путешествия в другие страны. Для 40% идеальный отдых – это занятие любимым хобби или просмотр сериалов/фильмов, пишут РИА Новости.

Опрос показал, что 67 работников в России трудятся по графику 5/2, каждый десятый – по графику 2/2. Почти у каждого пятого (17%) работника свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем. Только 6% работают по графику 6/1 и 4/3.

Текущий график работы не устраивает почти каждого третьего (30%) респондента. Меньше всего удовлетворены им жители Санкт-Петербурга (35%), представители сфер маркетинга, рекламы и PR (45%), а также свыше трети строителей, юристов и административного персонала.