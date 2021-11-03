Ожирение может появиться в списке социально значимых заболеваний

Ожирение может войти в утверждаемый правительством список социально значимых заболеваний, а лечение от ожирения стать бесплатным. С таким предложением выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП), пишут «Ведомости».

По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, сейчас организация дорабатывает дорожную карту с рекомендациями. Направить обращение в правительство РФ планируется в декабре.

В рамках борьбы с ожирением союз пациентов предлагает обогащать продукты витаминами и минералами и маркировать продукцию с повышенным содержанием сахара. Также предлагается ограничить продажу такой продукции в школах, ввести запрет на ее рекламу и установить акцизы на сладкие газированные напитки. Включение ожирения в перечень социально значимых заболеваний позволит бесплатно проводить ряд операций, в том числе по уменьшению желудка. Сейчас такие процедуры выполняются платно, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В России более половины населения имеет избыточную массу тела, а треть страдает ожирением, сообщила заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Антонина Стародубова. По ее словам, от ожирения страдают в среднем около 27% женщин и 31% мужчин. Чаще всего оно встречается в старших возрастных группах (от 45 до 65 лет).