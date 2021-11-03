Молочная продукция может подорожать в России с декабря

Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию с 1 декабря. По данным ведомства, это связано с удорожанием себестоимости молока и с затратами на обязательную маркировку молочных продуктов. Такое требование действует в стране с 1 сентября

Минсельхоз направил в правительство в РФ доклад о ценах на продовольствие, пишут «Известия». В документе рассматривается ситуация с ценами на сахар, подсолнечное масло, зерновые, хлеб, муку, макароны, мясо, молоко, яйца, рыбу и овощи. Молочка оказалась в докладе единственной категорией продовольственных продуктов, о росте цен на которую предупредило министерство.

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — говорится в докладе Минсельхоза.

Величина предполагаемого подорожания в документе не уточняется.

Ранее производители круп в России сообщили о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре. Это связано с ростом стоимости сырья и упаковки, а также проблемами с урожаем.