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​Долгое «зависание» в смартфоне может нанести ущерб зрению

Врач рассказал, сколько часов в сутки можно пользоваться смартфоном

​Долгое «зависание» в смартфоне может нанести ущерб зрению
Фото: pixabay.com

Пользоваться смартфоном можно не более шести часов в день. Это оптимальное время, которое не скажется отрицательно на зрении, сообщил доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков. По его словам, чем новее устройство, тем оно безопаснее.

«Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более "продвинутыми" становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения», - сказал Хомяков в беседе с РИА Новости.

По его словам, «оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день». При этом нужно обязательно делать «периоды отдыха», откладывая смартфон в сторону.

Ранее стало известно, что средняя цена проданного в России смартфона в первом полугодии 2021 года составила 23 700 рублей. Это на 44% больше, чем годом ранее.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 270, комментариев: 0
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