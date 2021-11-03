Свердловская и Новосибирская области стали лидерами в стране по удаленному режиму работы

Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленному режиму работы. По оценке ведомства, в этот список вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, пишут «Известия». Наиболее активно удаленка используется в финансовых и образовательных организациях, в сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи.

Всего, по оценке Минтруда, в дистанционном формате в России трудятся порядка 5% работников. Этот показатель практически не меняется на протяжении длительного времени, уточнили в ведомстве.

Работать дистанционно хотели бы 72% россиян, следует из данных опроса сервиса Работа.ру. Удаленный формат привлекает людей возможностью экономить время на дорогу, а также деньги на транспорт и еду. Кроме того, удаленка позволяет распоряжаться своим временем и проводить больше времени с семьей. Те, кто не хотели бы работать удаленно, объяснили это неподходящей профессией, отсутствием живого общения с коллегами и смешиванием работы и личной жизни, пишет РБК.