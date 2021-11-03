Власти РФ вслед за мандаринами запретили ввоз лимонов из Турции

Роспотребнадзор приостанавливает с 3 ноября ввоз лимонов из Турции. Причина – превышение концентрации пестицидов в этих фруктах, следует из сообщения на сайте ведомства. Речь идет о продукции турецкого производителя фруктов и овощей «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi».

«В пищевой продукции «Лимоны свежие» обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По оценке российских санврачей, временный запрет турецких лимонов позволит не допустить массовых неинфекционных отравлений среди населения.

В конце октября Роспотребнадзор по аналогичной причине ввел запрет на ввоз турецких мандаринов. Во фруктах также обнаружили остаточные количества пестицида «Хлорпирифос».