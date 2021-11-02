Каждая пятая компания в стране сообщила о падении эффективности работы на удаленке

В каждой пятой российской компании из-за дистанционной работы снизилась эффективность труда и ухудшились финансовые результаты, следует из результатов исследования «Ростелекома».

Согласно данным опроса, 30% компаний вообще не оценивают эффективность своих сотрудников на дому, пишет Forbes. Еще 14% опрошенных признались, что эффективность их персонала на удаленке то повышается, то падает. «Таким образом, эффективность более 60% российских организаций, работающих удаленно, вызывает серьезные сомнения», — следует из исследования.

Руководство почти половины компаний – участников опроса (46%) обеспокоено падением эффективности их сотрудников. Около 40% из них назвали возможные колебания эффективности работы неуправляемой ситуацией и признались, что не знают, как повлиять на процесс.

Еще около половины респондентов сообщили, что в их компаниях второй год растет число сотрудников, которые увольняются из-за выгорания в связи с дистанционной работой.

В исследовании приняли участие около 100 представителей организаций 14 отраслей с разным штатом сотрудников. Опрос проводился в августе — сентябре 2021 года.