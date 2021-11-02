Большинство россиян копят на образование детей

Свыше половины россиян (53%) копят деньги на образование детей, говорится в исследовании аналитиков холдинга «Ромир».

При этом 77% россиян считают, что в будущем им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей. Это может быть как плата за обучение в вузе, так и затраты на репетиторов, пишет агентство «РИА Новости».

«В отдельных регионах этот показатель даже превышает общероссийские данные – так, о необходимости инвестировать в образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев. При этом формировать сбережения для этих целей начали чуть больше половины россиян - 56%», - отмечают аналитики.

Согласно данным исследования, самые ответственные родители проживают в Ростовской области (67% уже копят деньги на эти цели). Следом идет Новосибирская (66%), Челябинская (62%) и Волгоградская (61%) области.

Ранее сообщалось, что примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. Однако откладывать деньги и считать это необходимым – разные вещи, обращают внимание эксперты. Согласно опросу «Работа.ру» и «Сбербанка», на деле треть россиян (31%) вообще никак не планируют свой бюджет.