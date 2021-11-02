Каждый девятый житель РФ ожидает падения уровня жизни в последующие годы

Более трети россиян (39%) уверены, что в ближайшие три-пять лет уровень их жизни, а также жизни их семей, изменится в лучшую сторону. Об этом следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Интерфакс».

Каждый девятый житель РФ (11%), напротив, ожидает, что через 3–5 лет жить станет хуже, чем сейчас. Еще 30% россиян не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане.

Социологи также оценили ожидания граждан России относительно уровня жизни в стране в целом. Согласно исследованию, каждый четвертый россиянин (25%) ждет улучшений. Ровно столько же полагают, что жить станет хуже. Наибольшая часть респондентов (34%) уверены, что уровень жизни в этот период в стране не изменится.

Всероссийский опрос проводился 15–17 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах.