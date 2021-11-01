Впервые за одну неделю в ХМАО прививки от COVID-19 поставили свыше 50 тысяч человек

Число жителей Югры, поставивших прививки против коронавируса за неделю, впервые превысило 51 тыс. человек. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский во время заседания оперштаба в понедельник, 1 ноября.

По данным регионального депздрава, ранее за неделю в ХМАО вакцинацию прошли 36 тыс. человек. «На 44% процента больше на прошлой неделе вакцинировано жителей Югры против новой коронавирусной инфекции. Впервые вакцинировано за неделю 51 675 человек», - сказал Добровольский ТАСС.

Всего, по данным властей Югры, по состоянию на 1 ноября в округе первым компонентом вакцины привиты почти 690 тысяч человек. Завершили вакцинацию 593 125 человек.

В департаменте здравоохранения уточнили, что запас вакцины в округе составляет не менее 120 тысяч доз. До конца недели должны завезти еще 150 тысяч доз. Также в регионе работают 15 COVID-госпиталей. На стационарном лечении находится 2 331 пациент, из них 152 поступили за последние сутки.