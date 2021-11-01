Депутаты Мосгордумы выступили против повышения пенсий

Нет повышению пенсий: с такой позицией выступили депутаты Мосгордумы. На недавнем заседании парламента депутат Наталья Метлина проголосовала против законопроекта о повышении прожиточного минимума в Москве.

Как передает It’s My City, Метлина выступила с пламенной речью, в которой указала, что к ней постоянно приходят пенсионеры, которых на крупные суммы обворовали мошенники, — то есть говорить о том, что денег у них нет, не приходится. По мнению парламентария, забота о том, как жить после окончания трудоспособного возраста, должна ложиться на самих граждан, а никак не на государство.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», — предложила Метлина.

Коллегу поддержала депутат «Единой России» Ольга Мельникова, вспомнив, что Семейный кодекс действительно предписывает детям содержать своих пожилых родителей. Об одиноких пенсионерах оба депутата умолчали.

Заметим, что пассаж про государство, которое не просит рожать детей, достаточно популярен среди чиновников: два года назад с ним выступила глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких — она обращалась тогда, правда, не к пенсионерам, а к молодежи. В итоге броская фраза стоила чиновнице карьеры — ее отстранили от работы и объявили выговор.