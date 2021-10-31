Министерство здравоохранения РФ уточнит правила вакцинации от коронавируса

В связи с распространением штамма дельта правила вакцинации от коронавируса будут откорректированы: в частности, «Спутником Лайт» разрешат прививаться только при ревакцинации. Об этом сообщил накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — заявил чиновник, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента вакцины «Спутник V», в отличие от нее, это однокомпонентный препарат.