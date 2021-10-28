Тюменцы 55+ могут освоить копирайтинг и нутрициологию онлайн

"Университете третьего возраста" открывает новые направления обучения для тюменцев 55+. Студенты смогут освоить азы копирайтинга, фейсгимнастики и нутрициологии.

"Специалист по красивому взрослению и естественным технологиям омоложения Оксана Василькова расскажет участницам курса фейсгимнастики, как скорректировать овал лица и вернуть коже подтянутый вид с помощью приемов лимфодренажного массажа. А на занятиях факультета нутрициологии участники составят гайд по правильному и полезному рациону для старшего поколения вместе с экспертом клуба здорового питания Юлией Артемовой. О том, как сохранить внутреннюю гармонию и поддержать гармоничные отношения с близкими, студенты 55+ узнают на факультете психологии. Занятия по этому направлению также пройдут под эгидой столичных экспертов", - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Продолжатся и уроки цифровых компетенций. Люди старшего поколения обсудят проблемы, которые часто возникают при работе с компьютером, узнают, как чистить кэш, работать с загрузками, а также организовать пространство на жестком диске.

"Обучение проходит бесплатно для пенсионеров Тюменской области. В связи с эпидемиологической обстановкой занятия ведутся в онлайн-формате. Для того чтобы присоединиться к занятиям, необходимо: иметь устройство с выходом в интернет (ПК, планшет, ноутбук, смартфон); иметь установленную программу ZOOM; записаться в проект у координаторов по тел. (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию)", - добавили в департаменте.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни пожилых людей, а значит, и решения социально-демографических проблем в России.