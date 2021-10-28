Управление транспортной системой тюменских городов автоматизируют

В Тюменской области к 2024 году появятся автоматизированные системы управления всеми частями транспортной экосистемы городов. Планами поделили в департаменте информатизации региона.

"Среди них регулирование транспортных потоков, содержание и ремонт дорожных объектов, координация общественного транспорта, контроль правонарушений, выдача транспортных лицензий и информирование жителей вместе с получением обратной связи от них. Также появится единая платформа управления транспортной системой. С её помощью можно будет предлагать оптимальные сценарии регулирования транспортной обстановки, чтобы сделать перемещение пассажиров максимально комфортным и быстрым", - рассказали специалисты департамента.

На данный момент в регионе уже созданы региональная навигационно-информационная система Тюменской области (РНИС), мобильное приложение "Транспорт 72", регулярно проводится диагностика состояния дорог общего пользования, реализуется проект "Цифровой двойник".

"Но это только начало. К 2024 году в рамках федерального проекта ИТС улучшится существующая цифровая инфраструктура: будет автоматизирован процесс принятия решений о необходимости создания новых маршрутов и изменения существующих, будет моделироваться и прогнозироваться транспортная ситуация маршрутных сетей для будних, выходных и праздничных дней, в разное время суток, а также в случае возникновения чрезвычайных происшествий", - добавили в департаменте.