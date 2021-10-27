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​В «тюменской матрешке» выявлены 192 фальшивые купюры

В Тюменской области, Югре и ЯНАО обнаружены фальшивые банкноты на 650 тысяч рублей

​В «тюменской матрешке» выявлены 192 фальшивые купюры
Фото: v-pravda.ru

За последние девять месяцев в «тюменской матрешке», нашли и изъяли 192 фальшивые банкноты их сумма составила 650 тысяч рублей. Большое количество подделок было обнаружено в Тюменской области и составило 109 штук. Далее расположилась Югра – 72 штуки. И замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ, там было выявлено 11 банкнот.

Купюра в пять тысяч рублей – это самая подделываемая банкнота. На ее оборот приходится 60% всех фальшивок. Тысячу рублей подделывают в 36% случаев. Появились так же поддельные купюры номиналом две тысячи рублей, их было выявлено три штуки.

«Количество фальшивых банкнот в нашем регионе снижается, например, за последние три года оно сократилось практически вдвое. Такая тенденция характерна и для России в целом. Тем не менее советую гражданам быть внимательными и обращать внимание минимум на три защитных признака, позволяющих отличить фальшивую купюру от подлинной», – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Масловских.

В случае обнаружения фальшивых банкнот необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Информацию о признаках подлинности денежных знаков можно получить на сайте регулятора или установив мобильное приложение «Банкноты Банка России».


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Сегодня в 17:36, просмотров: 117, комментариев: 0
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