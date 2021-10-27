Перелеты из Тюмени в регионы стали организовываться чаще

Авиакомпания Utair увеличила число прямых рейсов в города различных регионов из Тюмени на 30 процентов относительно расписания за предыдущие два года. Это означает, что теперь перелеты в Белоярский, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск будут доступны чаще.

«В 2021 году мы ввели во флот семь самолетов Boeing 737-800, что позволило в том числе нарастить маршрутную сеть из родного для Utair региона. Кроме того, часть маршрутов, по которым традиционно летаем из Тюмени летом, мы впервые оставили в этом году на период осенне-зимнего расписания для удобства пассажиров», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.