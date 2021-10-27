Студенты тюменского колледжа влились в «ProДобро»

Студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий стали первыми участниками проекта «ProДобро», цель которого обьединить в добровольческой деятельности людей с инвалидностью и без.

Студенты прошли обучение основам оказания ситуационной помощи людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллекта.

Директор областного центра реабилитации Лилия Нуримухаметова убеждена, что такие знания необходимы инклюзивным волонтерам, потому что им предстоит работать в одной команде, а в команде важно взаимопонимание и уверенность друг в друге.

«Также для волонтеров-новобранцев организаторы провели деловую игру на развитие «мягких» навыков. В ходе игры ребята не только прокачали навыки системного и стратегического мышления, командной работы, умения вести переговоры, но и завязали новые знакомства, ведь в проекте участвуют студенты разных направлений.

Впереди участников проекта ждет вручение сертификатов о пройденном обучении, памятных призов и самое главное — работа плечом к плечу на социально значимых мероприятиях.

Всего в проекте принимают участие 27 добровольцев, из них 16 человек с инвалидностью», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Областной центр реабилитации инвалидов определен опорным центром инклюзивного добровольчества в Тюменской области, а проект «ProДобро» стал победителем в конкурсе школы социального проектирования «Творить добро просто» и получил финансовую поддержку.

Чтобы записаться в ряды инклюзивных волонтеров, достаточно позвонить по телефону (3452) 51-77-33 или написать письмо: orci72metod@yandex.ru.