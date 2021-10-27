В Тюменской области от коронавируса привились 655 тысяч человек

В Тюменской области в четыре раза вырос темп прививочной кампании против коронавирусной инфекции после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей региона.

На данный момент привито 654 тысячи 973 жителя региона. Полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек. Охватить вакцинацией 80 процентов взрослого населения планируется в январе 2022 года.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Мероприятие провел председатель правительства Михаил Мишустин.

«Ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах Российской Федерации. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно», – подчеркнул премьер.

Напомним, накануне Александр Моор объявил о введении в регионе краткосрочного локдауна на время нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября.