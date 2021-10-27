СМИ сообщают о росте цен на перелеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Цены на перелеты из Москвы на египетские курорты резко возросли. Так, по сообщениям издания «Известия», билет на рейс 29 октября из столицы в Хургаду достигла 450 тысяч рублей на пассажира в один конец экономклассом.

Отмечается, что на этот день в продаже были билеты на четыре рейса в Хургаду: один «Аэрофлота» (за 62,5 тысяч рублей) и три — его дочерней компании «Россия» (от 430 до 450 тысяч). Места на рейс в Шарм-эль-Шейх были дешевле: у «Аэрофлота» за 50 тысяч рублей, у «России» — 228–293 тысяч рублей, у Egyptair — 255–305 тыс. рублей. Обратный билет в Москву на 7 ноября можно было приобрести от 23 до 100 тысяч.

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