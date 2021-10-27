Руководство строительной фирмы ответит в суде за гибель рабочих

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о гибели четырех рабочих на строительной площадке колледжа в Когалыме. На скамье подсудимых окажутся заместитель заместителя директора и мастер участка ООО «МиллениумТрансСтрой», а также индивидуальный предприниматель. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при производстве строительных работ.

Трагедия произошла 8 октября 2020 года. «Следствием установлено, что бригада рабочих индивидуального предпринимателя по договору подряда с ООО «МиллениумТрансСтрой» приступила к заливке бетоном опалубки перекрытия шестого этажа строящегося объекта - Когалымского политехнического колледжа. При ведении указанных работ произошло обрушение деревянных опор опалубки, в результате четверо работников упали с высоты более 20 метров и погибли. Причиной несчастного случая явилось отсутствие необходимых расчетов для конструкций с большими нагрузками. Заместителем директора, мастером участка компании и индивидуальным предпринимателем мер по устранению указанных нарушений принято не было, рабочие допущены к производству опасных работ», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.