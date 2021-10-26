Силовики задержали заказчика убийства прокурора Югры Юрия Бедерина

В Ханты-Мансийске сегодня, 26 октября, задержан 58-летний Юрий Чекин, обвиняемый в организации убийства прокурора Югры Юрия Бедерина в 2000 году. 21 год мужчина находился в международном розыске и скрывался в разных регионах страны. В последние годы он жил на съемной квартире в Ханты-Мансийске.

«В целях конспирации он не посещал государственные и муниципальные учреждения, магазины и иные общественные места, практически не выходил из дома, не пользовался личными документами, на сегодняшний день он документирован паспортом гражданина СССР, паспорт гражданина Российской Федерации не получал. Жизнедеятельность обвиняемого обеспечивала одна из родственниц, действиям которой будет дана правовая оценка», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Прокурор Югры Юрий Бедерин был убит 25 июля 2000 года в подъезде собственного дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

По версии следствия, заказчиком убийства был главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Югре Юрий Чекин, которого прокурор планировал привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

В материалах дела говорится, что Чекин в 1993 году руководил кооперативом, через который обманным путем похитил 15,6 миллиона рублей у нефтяного предприятия.

Кроме убийства прокурора, Чекину вменяют заказ убийства его знакомого Руппеля в 1996 году, а также жителя Ханты-Мансийска Израилова из-за карточного долга в 1998 году.

Организатор убийств и пятеро исполнителей были осуждены ранее.

Сейчас в доме, где в последнее время жил Чекин проходят обыски. Чекину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.17 п. «а» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства), ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 33 п. «з» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 222, ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 222 и ст. 295 УК РФ (мошенничество, организация убийства, организация незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.