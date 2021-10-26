16+
Логотип Сиапресс
USD  70,1345   EUR  81,7418  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор выступил с обращением к жителям Тюменской области

В Тюменской области вводится локдаун

​Александр Моор выступил с обращением к жителям Тюменской области
Видео: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области вводится краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, который сегодня, 26 октября, выступил с обращением к жителям региона.

«Обстановка очень напряженная. Всю последнюю неделю число заболевших – свыше 300 человек в сутки. Таких цифр у нас не было за весь период пандемии», - отметил глава региона.

В Тюменской области увеличивается число обращений в медицинские организации, разворачиваются дополнительные койки в моногоспиталях и реанимациях. Одна из причин, по словам Александра Моора, - недостаточные темпы вакцинации: «Да, мы одни из лучших в Уральском федеральном округе по этому показателю, но этого мало. На прошлой неделе главным санитарным врачом введена обязательная вакцинация для некоторых категорий населения. Статистика говорит, что у тех, кто прошел полный курс вакцинации, в разы снижается вероятность заражения и осложнений».

Введенных мер оказалось недостаточно, потому что множество тюменцев заражаются ковидом на работе. Именно поэтому в период всероссийской нерабочей недели в регионе не будут работать все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. Исключение сделано только для организаций непрерывного цикла.

На неделю будут закрыты школы, ссузы, вузы, спортивные школы, детские кружки и другие учреждения дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп. Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, салоны красоты, торговые центры также временно приостанавливают деятельность. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды. Кроме того, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от ковида, вводится режим самоизоляции.

Александр Моор подчеркнул, что это было непростое решение: «Мы должны сбить волну. Краткосрочный локдаун вынужденная и необходимая мера».

Медицинскую помощь в Тюменской области продолжат оказывать в полном объеме.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:47, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 2028
  2. В Югре анонсировали введение новых антиковидных мер 1885
  3. ​«Второй локдаун мы не переживем» 1341
  4. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 1251
  5. ​В борьбу за кресло главы Сургутского района вступил Андрей Трубецкой 1101
  6. ​Наталья Комарова ревакцинировалась 1061
  7. Проект освещения развязки на Аэрофлотской выполнен на 30 процентов 881
  8. ​Госавтоинспекторы попросили югорчан быть поаккуратнее на дорогах 846
  9. ​Что делать, если кредит не брал, а оказался должен? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 678
  10. ​Летом организованно отдохнули больше 206 тысяч юных жителей Тюменской области 542
  1. ​Покуда жив-здоров... 5565
  2. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 4441
  3. ​Ханты-Мансийск и Нижневартовск обновляют парк общественного транспорта 3961
  4. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3735
  5. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 3671
  6. Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль 3647
  7. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 3514
  8. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 3074
  9. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 2986
  10. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 2967
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13135
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10002
  3. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7927
  4. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6364
  5. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6127
  6. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 6065
  7. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 5973
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 5901
  9. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 5816
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5608

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика