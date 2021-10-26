Югорчанин похитил вагон-дом с месторождения

44-летний житель поселка Реполова Ханты-Мансийского района похитил с территории Южно-Приобского месторождения вагон-дом местной сервисной компании. Украденное имущество на сумму более 500 тысяч рублей нашли возле дома подозреваемого. Дом передан законному владельцу, а мужчина свои действия объяснить не смог.

«В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет»– сообщила пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Оказалось, что подозреваемый был ранее судим за незаконное пересечение границы РФ. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.